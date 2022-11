Kommentar zur Fußball-WM : Geld ist die Lösung

FIFA-Präsident Gianni Infantino spricht auf einer Pressekonferenz. Foto: dpa/Martin Meissner

Meinung Am Sonntag startet die Fußball-WM. Doch bei aller Kritik am Austragungsort sei ein Boykott nicht der richtige Weg, weil man Sportler ausbaden ließe, was Politik und Funktionäre wissentlich verdorben haben, schreibt Tanja Schneider. Zeichen könne man auch anders setzen.