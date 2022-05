Kommentar zur Wahl in Schleswig-Holstein : Gezeitenwechsel

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Foto: dpa/Frank Molter

Meinung Am Sonntag steht in Schleswig-Holstein die Landtagswahl an. 2022 ist alles anders. Ein Gezeitenwechsel hat stattgefunden. Daniel Günther von der CDU steht vor einem deutlichen Wahlsieg und wird sich voraussichtlich aussuchen können, mit wem er weiter regieren will, kommentiert GA-Chefredakteur Helge Matthiesen.