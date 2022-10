Glosse : Gezüchtete Gehirnzellen spielen „Pong“

Ein australisches Forscherteam hat Gehirnzellen in einer Petrischale gezüchtet, die lernen können, wie man den Computerspielklassiker „Pong“ spielt. Ein Nachweis dafür, dass Neuronen über eine gewisse eigene Intelligenz verfügen.

Betagte Digital-Freaks erinnern sich wahrscheinlich an den Computerspielklassiker „Pong“, ein stark vereinfachtes Tennisspiel, bei dem man mit der Tastatur oder dem Controller links und rechts Balken verschieben und so den Pixel-Ball ins gegnerische Feld donnern konnte. Ein schlichtes Vergnügen, das Suchtpotenzial hatte und durchaus Geschick erforderte.

Gehirnzellen in Petrischalen

Weit gefehlt: „Pong“ kann jeder. Sogar ein Zellhaufen lernt das Spiel in ein paar Minuten und wird richtig gut dabei. Diese Entdeckung hat ein australisches Forscherteam gemacht und in der Zeitschrift „Neuron“ publiziert. Das Team züchtete Gehirnzellen in einer Petrischale, setzte sie auf einen Chip und brachte sie dazu, zu lernen, wie man Schläger/Balken bewegt. Ein Nachweis dafür, dass Neuronen über eine gewisse eigene Intelligenz verfügen. Die Zellen stammten von embryonalen Mäusegehirnen oder wurden aus menschlichen Stammzellen von Spendern gezüchtet. Die Forscher ließen die rund 800 000 Neuronen auf einem Chip mit einem sogenannten Mikroelektrodenarray wachsen, das die Zellen stimulieren und ihre Aktivität messen kann. „Dishbrain“ heißt die Erfindung. Die Zellen lernten etwa, auf das Feedback, ob sie nun den „Ball“ getroffen hatten oder nicht, zu reagieren. In fünf Minuten hatten die schlauen Neuronen den Bogen raus – und wurden immer besser, stellten die Forscher fasziniert fest.