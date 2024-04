Kommentar zum Prozessbeginn gegen Donald Trump Giftiger Stachel

Nichts zugeben, alles abstreiten, keinen Zentimeter zurückweichen, bei jeder Gelegenheit zum Angriff übergehen: Mit dieser Strategie wird Donald Trump in den Prozess gehen, in dem er sich in seiner Heimatstadt New York wegen Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin verantworten muss. Und: Versuchen, aus dem ganzen unwürdigen Spektakel Geld herauszuschlagen, indem er sich seinen Anhängern als Justizopfer präsentiert. Es sind jene Eigenschaften, wegen denen die Anhänger des Make-America-Great-Again-Kults unverbrüchlich zu Trump stehen: Seine Aggressivität, sein unbedingter Siegeswillen, seine Geschäftstüchtigkeit. Deshalb sollte niemand erwarten, dass der Prozess, selbst wenn er mit einem Schuldspruch enden sollte, an der Nibelungentreue der Trump-Fans etwas ändern wird.