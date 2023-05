Kommentar zu G7 gegen Russland G7 gegen Russland

G7 gegen Russland. Es gab Zeiten, als sich die Welt noch sicherer anfühlte, da hieß es: G7 und Russland. Doch diese Zeiten sind vorbei. Es gibt kein Zurück. Russland ist raus. Mit der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim hat sich Russland 2014 aus dem informellen Kreis der bedeutendsten Industriestaaten katapultiert, der einmal G8 war. Mit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine ist Kreml-Machthaber Wladimir Putin endgültig in einen Fluss ohne Wiederkehr gesprungen. Ein Russland unter Putins Führung wird nicht mal mehr die Staubsauger liefern dürfen, mit denen der rote Teppich für die G7-Staats- und Regierungschefs vorbereitet wird, die sich in diesen Tagen in Hiroshima treffen.