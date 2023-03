Umstrittene Treppe am Bonner Hauptbahnhof Warum der neue Treppen-Handlauf schon in der Kritik steht

Mal abgesehen von der Heiligen Stiege Balthasar Neumanns auf dem Kreuzberg dürfte es keine Treppe in Bonn geben, deren Bekanntheitsgrad höher ist. Der beschwerliche Auf- und Abstieg über die Stufen zur Poststraße beziehungsweise zur U-Bahn am Bonner Hauptbahnhof hat in der Vergangenheit zu manch bösem Sturz geführt, weil die Treppe nämlich an regnerischen Tagen äußerst glatt werden kann. Den Fußbodenbelag hat die Stadt nun austauschen lassen und zwar, wie die Fachverwaltung dem Planungsausschuss am Mittwochabend erklärte, durch einen „mit der höchsten Rauigkeit, die es auf dem Markt gibt“. Und zudem ist mittlerweile in der Mitte der Treppe ein Handlauf angebracht, dessen Installation letztlich auf einem Vorschlag des Bürger Bundes Bonn (BBB) beruht, um die Unfallgefahr zu senken.