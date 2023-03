Kommentar zum Weltglückstag Glück als Politikziel

Glück? Das ist doch ein überaus subjektiver Daseinszustand. Schließlich empfindet jeder Mensch anders, was Glück überhaupt ist, was ihn oder sie glücklich macht. Eine große Familie? Ausgedehnte Reisen? Mein Haus, mein Auto, meine Jacht? Karriere? Jeder Mensch definiert seine Ziele selbst, seine Träume und Vorstellungen, was ein erfülltes Leben ausmacht. Warum also sollte sich Politik über etwas Gedanken machen, was so fest im privaten Bereich verankert ist?