Kommentar zum Atom-Krach der Ampel-Koalition : Gordischer Knoten

Wasserdampf steigt aus dem Kühlturm des Atomkraftwerks Isar 2 in Bayern. Foto: dpa/Armin Weigel

Meinung Berlin Der Bundestag will in dieser Woche das Atomgesetz verabschieden– am Mittwoch stellt sich Bundesumweltministerin Lemke den Fragen der Abgeordneten dazu. Warum dieses Gesetz die Ampel an den Rand brachte und möglicherweise nicht das letzte Wort ist.