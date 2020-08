Kommentar zur Förderung von Start-ups in der Corona-Krise : Gründer statt Zombies

Logo, Name und Businessplan stehen: Als TV-Produzentin will sich die Bonnerin Claudia Zenkert mit einer Geschäftspartnerin selbstständig machen. Foto: Benjamin Westhoff

Meinung Bonn In der Corona-Krise leiden viele Unternehmen unter der wirtschaftlichen Lage. Doch manche Unternehmer trotzen dem Risiko und gründen in der Krise sogar ein Start-up. Zu zögerlich und zu spät sind manche Hilfen für diese Zielgruppe geflossen, kommentiert GA-Redakteurin Delphine Sachsenröder.

Gründen mitten in der Krise – das ist nichts für schwache Nerven. Doch wer sein mit seinem Konzept schon vor der Pandemie in den Startlöchern stand, der kann und will jetzt kaum noch einen Rückzieher machen. Oft stecken Monate oder sogar Jahre der Planung hinter einer Geschäftsidee. Umso wichtiger ist es, dass Unternehmer in der Startphase jetzt die Unterstützung bekommen, die sie vielleicht dringender als in anderen Zeiten brauchen.