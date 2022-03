Kommentar zur Rückkehr von Tom Brady : Gut für die Football-Fans

Sucht weiter den Erfolg: Tom Brady. Foto: dpa/Darron Cummings

Meinung Bonn Tom Brady hängt noch eine weitere Saison in der National Football League dran. Der beste Quarterback aller Zeiten will noch einen Titel gewinnen. Über seine Rückkehr dürfen sich die Fans freuen, insbesondere in Deutschland, kommentiert unser Autor.

Gerade 40 Tage hat es Tom Brady im Ruhestand ausgehalten. Den er eigentlich nie so bezeichnet hat. Brady hat zwar davon gesprochen, das Football-Feld zu verlassen. Aber das Wort Rücktritt oder Rente hat er nie in den Mund genommen. Daher war es wenig verwunderlich, dass in den Medien und unter den Fans schnell Spekulationen aufkamen, dass der 44-Jährige sich nicht endgültig von der Football-Bühne verabschiedet hat. Und so ist es dann auch gekommen. Tom Brady ist zurück.

Aus Fan-Sicht kann man das eigentlich nur begrüßen. Trotz seines für einen Spitzensportler hohen Alters hat er in der vergangenen Saison noch exzellente Leistungen erbracht. Er gehörte zu den besten Quarterbacks der National Football League (NFL). Warum sollte man auf so einen Meister seines Fachs verzichten. Es ist einfach ein Genuss für den neutralen Fan, Brady spielen zu sehen. Auch wenn die Anhänger der gegnerischen Mannschaften sich mal wieder die Haare raufen dürften, wenn der Spielmacher das Team gegenüber seziert und zerlegt. Für die NFL ist es ein absoluter Gewinn.

Und für die deutschen Fans auch. Im ersten regulären NFL-Spiel in Deutschland wird der beste Football-Spieler aller Zeiten – sofern er wie nahezu seine gesamte Karriere lang gesund bleibt – auf dem Feld stehen. Besser hätte es nicht laufen können.