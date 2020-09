Kommentar zur Münster-Sanierung : Gute Nachricht

Bonn Kirchen ziehen Menschen wie Magnete an. Warum es richtig ist, die Sanierung der Münster-Basilika zu beschleunigen und dafür mehr Geld in die Hand zu nehmen, kommentiert Lisa Inhoffen.

Wie oft stehen Passanten vor dem Bonner Münster und bedauern, dass die Basilika geschlossen ist. Unter ihnen sind auch Touristen, viele von ihnen sind ebenfalls sichtlich enttäuscht, dass sie dieser wunderbaren und sehenswürdigen Kirche keinen Besuch abstatten können. Deshalb ist es eine gute Nachricht für Bonn, dass das Stadtdekanat die Planungen so ändern will, dass das Innere des Münsters schneller fertiggestellt wird und die Pforten hoffentlich schon im nächsten Herbst wieder öffnen können. Dafür muss selbstredend mehr Geld in die Hand genommen werden, aber ein Stillstand des Gemeindelebens und ein Ausschluss der Öffentlichkeit noch über mehrere Jahre hinweg ist keine gute Alternative.