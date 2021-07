Kommentar über die Tage nach der Flut : Hilfe über alle Grenzen

Meinung Politiker sind in diesen Tagen nicht zu beneiden, kommentiert unser Autor. Sie können es schlicht niemandem recht machen.

Politiker tragen Verantwortung für das Wohl und Wehe der Betroffenen und sie müssen sich daher sehen lassen. Dabei wissen sie genau, dass sie kaum Trost spenden können, weil die Menschen an der Ahr, im Vorgebirge oder in Erftstadt ganz andere Sorgen haben, existentielle Sorgen. Doch wären sie nicht hier, wäre das auch ein Fehler.

Und es gibt da wieder die Debatte um zu viele versiegelte Flächen. Experten diverser Disziplinen dilettieren in Boden- und Gewässerkunde. Das Thema ist ebenfalls gewiss wichtig. Aber wer das obere Ahrtal und seine Landschaft kennt, fragt sich, worüber da eigentlich gesprochen wird. Die Flut kam, weil es einfach zu viel Wasser war. Vielleicht muss Politik so sein. Aber in diesem Fall macht das nur ratlos. Man wünscht sich, dass alle erstmal ein wenig nachdenken, bevor sie Forderungen stellen oder ihr persönliches Thema vorantreiben. Das wäre klug und rücksichtsvoll.

Eindrucksvoll ist die Welle der Hilfsbereitschaft, die seit Donnerstag die gesamte Region erfasst. Die Menschen helfen sich gegenseitig, sie fahren mit schwerem Gerät in die Flutgebiete, sie stellen Betten und Hotelzimmer zur Verfügung, sie packen mit an. Ganze Dörfer, komplette Vereine, Nachbarschaften sind im Einsatz. Es wird mobilisiert, was an Kräften und Material zur Verfügung steht. Inzwischen hat die Hilfe ein Maß angenommen, dass die Koordinatoren vor Ort überfordert.