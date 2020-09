Kommentar zu General Trotha: Historie nicht ausradieren

Meinung Bonn Auf den Tafeln, auf denen am Poppelsdorfer Friedhof historische Gräber aufgelistet sind, hat die Stadt den Namen von Trothas ausradiert. Das ist dilettantisch, meint GA-Mitarbeiter Martin Wein.

Keine Frage: Adrian Dietrich Lothar von Trotha ist einer von jenen Menschen, die keine demokratisch gesonnene Stadt gerne auf ihren Friedhöfen liegen hat. Seinen Namen auf handwerklich stümperhafte Weise von den einschlägigen Hinweisschildern zu kratzen, um die Erinnerung an den General gewissermaßen auszuradieren, ist allerdings der denkbar blödeste Umgang mit der eigenen Geschichte. Ein couragierter Amtsleiter hätte schon 2008 die Tafeln am Poppelsdorfer Friedhof schlicht austauschen lassen.

Was hat man sich im Grünflächenamt bei dem dilettantischen Zensurwerk gedacht? Dass nun niemand mehr das Grab findet oder über die wunderliche Leerstelle stolpert? Das Gegenteil ist der Fall. Jetzt lässt sich die Angelegenheit auch nicht mehr von der Kulturdezernentin mit der reichlich hilflosen Bemerkung beheben, von Trotha sei Bonn ja gewissermaßen erst kurz vor seinem Tod zugefallen und die Stadt damit für ihn eigentlich nicht zuständig. Der Mann liegt in einem Friedhofsteil begraben, der dem militärischen Heldengedenken gewidmet ist und der schon für sich genommen einer kritischen Einordnung bedürfte. Und von Trotha wurde in der Verwaltung offenbar jahrzehntelang als bedeutende Persönlichkeit wahrgenommen. Sonst hätte seine Ruhestätte es ja nicht auf die Liste sehenswerter Gräber geschafft.