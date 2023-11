Kommentar zur ehemaligen Bonner Poliklinik Höchste Zeit für neue Wohnungen

Deshalb sollte die Verwaltung beim Bebauungsplan alles daransetzen, dass Baugenehmigungen schnellstens erteilt und auch die noch erforderlichen Arbeiten am Bebauungsplan alsbald umgesetzt werden. 150 neue Studentenbuden, zudem weitere Wohnungen, von denen das Gros gefördert und damit wohl vor allem Familien mit kleineren Einkommen zur Verfügung stehen wird, eine viergruppige Kita und Büros: Da ist eine gute Mischung an idealem Standort, der bestens angebunden ist an den öffentlichen Nahverkehr und im Umfeld eine gute Infrastruktur bietet.