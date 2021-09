Kommentar zum Ende des Wahlkampfs : Hoffnungsschimmer

Lange Wochen des Wahlkampfs sind vorbei. Wer das Rennen macht, ist offen wie lange nicht. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Er ist vorbei, der Wahlkampf 2021. Unzählige Kundgebungen, TV-Formate, digitale Foren und Fototermine liegen hinter Kandidaten und Wählern. Am Ende dieser bewegten Wochen gibt es Hoffnungsschimmer für die politische und gesellschaftliche Entwicklung.

Von Kerstin Münstermann

Zunächst prägten im Frühsommer vor allem Debatten über Lebensläufe, Plagiate, Zahlungen und unbotmäßige Lacher den politischen Wettbewerb. Zum Ende hin rückte dann doch eine leichte Debatte über soziale Gerechtigkeit, Klima und Wirtschaftspolitik in den Mittelpunkt. Allerdings: Corona-Pandemie und Flutkatastrophe zum Trotz; diese Megathemen drangen nicht wirklich durch. Wahrscheinlich, weil sich im Wahlkampf alle Parteien mit unbequemen Wahrheiten schwer tun. Und die Wähler das wissen.

Am Ende dieser bewegten Wochen gibt es Hoffnungsschimmer für die politische und gesellschaftliche Entwicklung. Dass nach langer Zeit das Rennen um das Kanzleramt ein so knappes ist, lässt Interesse an Politik, Parteien, Kandidaten und Sachdebatten wachsen. Familien diskutieren, Freunde beraten offen über ihre Präferenzen, Nachbarn debattieren, wer Angela Merkels legitimer Nachfolger ist. Viele sind noch unentschlossen – vieles wird zum Anlass genommen, sich möglicherweise diesmal anders oder spontan zu entscheiden. Nach den lähmenden monothematischen Corona-Monaten sind diese Debatten erfrischend.

Immer wieder gibt es Kritik an der Zuspitzung auf die Persönlichkeit der Kanzlerkandidaten. Warum eigentlich? Persönlichkeiten sind es, die den Lauf der Weltgeschichte verändern, um mal ganz oben auf der Pathosleiter anzufangen. Aber natürlich geht es um menschliche Größe, Können, Intellekt, Fähigkeiten und Charakter des oder derjenigen, der dieses Land an der Spitze führen will. Und das ist auch gut so.

Die politische Kultur in Deutschland ist intakt

Denn egal, wer am Ende das Rennen machen wird: Alle drei Kanzlerkandidaten sind integre Persönlichkeiten mit den besten Absichten für dieses Land. Dass nach den vergleichenden Triellen beispielsweise ein kurzes Beisammenstehen möglich ist – ohne Schaum vor dem Mund – zeugt von der politischen Kultur, die in Deutschland im Gegensatz zu den USA noch in Ordnung ist. Es sind keine Populisten am Werk, sondern Demokraten. Mit Ausnahme der AfD allerdings, die mit Kandidaten antritt, die die Demokratie und ihre Institutionen abschaffen wollen. Diese Partei steht völlig zu Recht unbeachtet am Rand – sie hatte vier Jahre lang Zeit, ihr Profil zu ändern. Das Gegenteil ist der Fall.