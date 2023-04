Kommentar zur Vier-Tage-Woche Ein schöner Traum

Zu schön, um wahr zu sein – oder doch bald die neue Realität? Die IG Metall hat mit ihrer jüngsten Forderung die Fantasie vieler Beschäftigter beflügelt. In der kommenden Tarifrunde, die im November beginnt, will die mächtige Gewerkschaft für die Stahlarbeiter eine Vier-Tage-Woche mit vollem Lohnausgleich verlangen. Nur vier Tage arbeiten, ohne auf Gehalt verzichten zu müssen – da würde sicher kein Arbeitnehmer Nein sagen. Doch das Beispiel Stahlindustrie könnte Schule machen, wenn sich die Gewerkschaft durchsetzt. Und das wäre in Zeiten des Arbeitskräfte- und Fachkräftemangels für die Volkswirtschaft als Ganzes gerade genau das falsche Signal. Denn das Arbeitsvolumen insgesamt wird zunehmen müssen statt zu sinken, um den weiteren Verlust von Beschäftigten wettzumachen.