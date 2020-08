Kommentar zum Parteitag der US-Republikaner : Im Paralleluniversum

Meinung Washington Die Republikaner inszenieren Joe Biden als „Katastrophe“ für die Vereinigten Staaten, während Donald Trump sich zum Retter stilisiert. Der Parteitag zeigt einmal mehr einen US-Präsidenten, der keinerlei Skrupel hat, die Realität zu verbiegen, kommentiert Frank Herrmann.

Die Corona-Epidemie ist überstanden, jetzt geht es steil aufwärts. Immer vorausgesetzt, die Wähler begehen nicht den Fehler, Joe Biden das Staatsruder anzuvertrauen, denn der würde Amerika über kurz oder lang in die Anarchie stürzen. So klang es an den vier Abenden, an denen der Präsident eine mal glitzernde, mal bizarre Show über die Bühne gehen ließ, am schrillsten am letzten, an dem er selbst redete. In Trumps Skizze ist Biden lediglich Fassade, während dahinter die „radikale Linke“ – gemeint ist Bernie Sanders, dem Selbstverständnis nach demokratischer Sozialist – die Agenda bestimmt. Amerika wäre nicht wiederzuerkennen. Seine Polizeikräfte würden kaputtgespart, seine Städte dem Chaos preisgegeben, eine Steuererhöhungsorgie würde unternehmerischer Initiative jeglichen Anreiz nehmen. Kurzum, mit dieser Wahl entscheide sich, ob man den „American Way of Life“ verteidigen könne oder es einer radikalen Bewegung gestatte, dies amerikanische Lebensart komplett zu zerstören.