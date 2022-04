Kommentar zur Inflation : Im Teufelskreis

Die Inflation merken viele Verbraucher an ihrem Geldbeutel. Foto: dpa/Marijan Murat

Meinung Die Bundesregierung will fast 40 Milliarden Euro an zusätzlichen Schulden aufnehmen, um die Folgen des Ukraine-Krieges abzumildern. Das viele Geld ruft jetzt alle auf den Plan, die ebenfalls gern mehr hätten – nicht zuletzt die Gewerkschaften. In den anstehenden Gehaltsverhandlungen könnte das zum Problem werden, glaubt unser Autor.