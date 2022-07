Die neue Landlust : Immer mehr Menschen ziehen aus der Stadt aufs Land

Immer mehr Menschen ziehen aufs Land. Foto: picture alliance/dpa/Moritz Frankenberg

Meinung Berlin Jahrelang zog es die Menschen vor allem in die Städte, auch in ihr Umland. Doch kommen nun junge Familien und Berufsanfänger wieder aufs Dorf und in die dünn besiedelten Landkreise – und zwar bundesweit. Was heißt das?

Von Hanna Gersmann

Kein Arzt, kein Friseursalon, keine Zukunft? Lange klangen die Beschreibungen für die Dörfer auf dem Land unattraktiv. Nun zeichnet sich eine Trendumkehr ab: Die sogenannte Provinz erlebt eine neue Beliebtheit. „Die neue Landlust ist da“, sagte Catherina Hinz, die Direktorin des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung. Das unabhängige Institut hat gemeinsam mit der Wüstenrot Stiftung das Umzugsgeschehen der vergangenen gut zehn Jahre analysiert. Demnach ziehen die Menschen nicht mehr nur in die „Speckgürtel“, in die Umlandregionen der großen Städte, sondern mehr und mehr auch in entlegeneren Gebiete. Von „Speckwürfeln“ sprechen die Forschenden jetzt. Die Ergebnisse der Untersuchung im Überblick.

Mehr Menschen ziehen aufs Land

In den Jahren 2008 bis 2010 gewannen vor allem die großen Städte und ihr Umland – Berlin, Hamburg, Leipzig, Dresden, Frankfurt, München – Einwohnerinnen und Einwohner, weil Universitäten und das kulturelle Angebot lockten. Mittlerweile verzeichnen zwei von drei Landgemeinden (Städte und Gemeinden mit weniger als 5000 Einwohnern) Wanderungsgewinne. Es ziehen mehr Leute dorthin als von dort weg. Dabei spielt es keine große Rolle, wo diese Gemeinden liegen – in der Nähe einer Stadt oder in dünn besiedelten und entlegenen Regionen, im Osten oder im Westen.

Der neue Hang zum Land geht zulasten der Großstädte

Großstädte wachsen zwar immer noch, aber nicht mehr so schnell. Von 2018 bis 2020 verbuchten sie im Schnitt nur noch jährliche Wanderungsgewinne von 2,5 je 1000 Einwohnern. Es sind die jungen Leute zwischen 18 und 24 Jahren, die weiterhin in die großen Städte für einen Ausbildungs- oder Studienplatz ziehen. Auch bei Zuwandernden aus dem Ausland sind die urbanen Zentren nach wie vor beliebt. Doch vor allem Familien, auch Berufseinsteiger, kehren den Großstädten, wo bezahlbarer Wohnraum knapp ist und das Leben seit Ende der 2000er Jahre zunehmend teurer wird, immer mehr den Rücken.

Corona hat den Trend verstärkt

Die Corona-Pandemie hat das Stadtleben noch einmal unattraktiver gemacht und die schon 2017 einsetzende „Raus-aufs-Land“-Entwicklung verstärkt. So verloren die Großstädte im ersten Jahr der Pandemie unter dem Strich sogar durch Umzüge knapp einen von Tausend Bürgerinnen und Bürgern. „Umzugshelfer“ seien die Digitalisierung und die neue Arbeitswelt mit Homeoffice, sagte Manuel Slupina, der das Themengebiet Stadt & Land bei der Wüstenrot Stiftung leitet. Wer nicht mehr so oft ins Büro muss, kann sich ein Leben auf dem Land leichter vorstellen.

Aufhalten kann dieser Trend das Schrumpfen der Gemeinden nicht, erklären die Expertinnen und Experten. Die Alterung schreite voran, die Sterbezahlen seien vergleichsweise hoch. So sinke in jedem dritten Gemeindeverband mit Zuzug und Wanderungsgewinn die Bevölkerungszahl immer noch, sodass sich die Gemeinden nicht nur familien-, sondern weiterhin auch altersfreundlich aufstellen müssten.