Kommentar zur Impfpflicht : Nicht am Ziel vorbei

Facebook und Google kündigen eine Corona-Impfpflicht für Mitarbeitende an. Foto: geargodz - stock.adobe.com/BaLL LunLa

Aus gutem Grund hat noch kein Unternehmen in Deutschland eine Impfpflicht durchexerziert, denn was nur theoretisch möglich ist, landet in jedem Fall vor den Gerichten. Eine Durchimpfung der Bevölkerung würde das eher bremsen, meint unsere Autorin.