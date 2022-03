Kommentar zum Becherwurf und der Strafe gegen Hersel : In den Köpfen ankommen

Vom Becher getroffen ist Schiedsrichter-Assistent Christian Gittelmann in die Knie gegangen. Foto: dpa/Bernd Thissen

Meinung In Bochum fliegt ein Becher, in Leipzig brennen Pyros – die hässliche Seite des Fußballs ist nur kurz nach den Corona-Öffnungen in die Stadien zurückgekehrt. Germania Hersel wird für die Vergehen seiner Fans bestraft.