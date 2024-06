Kommentar zu der Grundsteuer in NRW In der Zwickmühle

Die Kommunen in Nordrhein-Westfalen sind in der Zwickmühle. Sie sind dringend auf die Einnahmen aus der Grundsteuer angewiesen, haben dort aber in den vergangenen Jahren schon drastisch an der Hebesatz-Schraube gedreht. NRW ist bei der Grundsteuer ein Hochsteuerland. Seit dieser Woche nun wissen die Ratsleute, Kämmerer und Bürgermeister, dass mit der Entwicklung bei den Hebesätzen noch nicht Schluss ist. Begeisterungsstürme wird das bei den Bürgern nicht auslösen – noch dazu im Kommunalwahljahr 2025.