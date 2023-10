Gastbeitrag zur Eskalation im Nahost-Konflikt Israels Krieg ist auch unser Krieg

Viele Jüdinnen und Juden in Deutschland sind jetzt allein in ihrer Angst um ihr Leben. Wir Deutschen sollten an ihrer Seite und der Seite Israels stehen. Denn das, was in Israel geschieht, hat mit uns zu tun: Die Terroristen spielen mit dem Holocaust-Komplex der Israelis. Die Ängste ihrer Großmütter und Großväter vor den Nazis, ihren kollektiven Träumen vom Verstecken in Wandschränken oder Kellern, ihren Ängsten vor Verfolgung und Vernichtung. Die Angst, die Jüdinnen und Juden haben, ist eine Angst, die auch eine deutsche Angst sein muss: Denn es ist das „Wieder“ passiert, das nie wieder passieren sollte. Gedenkveranstaltungen konnten nicht aufhalten, dass in Deutschland Türen von Jüdinnen und Juden mit Davidssternen markiert wurden. Wir alle müssen Haltung zeigen. In Israel redet man schon von einer zweiten Schoah.