Kommentar zu Jürgen Klinsmann : Eulen in Athen

Jürgen Klinsmann hat als Trainer von Südkorea eine neue Aufabe übernommen. Foto: dpa/Andreas Gora

Meinung Bonn Jürgen Klinsmann ist zurück im Geschäft. Der frühere Bundestrainer übernimmt die südkoreanische Nationalmannschaft. Dafür muss sich der Erneuerer neu erfinden, meint unser Autor.

Weiterleiten Drucken Von Guido Hain

Es ist kaum vorstellbar, dass Jürgen Klinsmann viel länger als 24 Stunden benötigt, um sich auf Koreanisch verständigen zu können. Ein dummer Mensch könne Hangeul in zehn Tagen erlernen, sagte vor Hunderten Jahren der weise König des Landes, Sejong, gleichzeitig Urheber des koreanischen Alphabets, „ein gebildeter Mensch sogar an einem“. Klinsmann, der Weltenbummler aus Good Old Germany, wird sich schnell zurechtfinden im Süden der asiatischen Halbinsel, wo er nun die Fußball-Nationalmannschaft (Lerne Koreanisch, Kapitel 1: Daehan Min‘guk Chukgu Gukga Daepyo Tim) auf die WM 2026 vorbereiten wird. Besser: Die Fußballer des Landes müssen sich erst mal bei ihm zurechtfinden.

Denn Klinsmann gilt als Erfinder, Erneuerer, Erleuchter in der Fußballwelt, doch bisweilen führen seine Ideen und Impulse auch zu einem Aufschrei des Entsetzens. Im konservativen Bayern etwa hatten sie mit seiner freigeistlerischen Berufsauslegung wenig Gaudi, obschon einige seiner Inspirationen noch heute die Säbener Straße umwehen. Nach dem Vorbild amerikanischer Sportclubs ließ der US-Fan eine „Players Lounge“ errichten, ein „Coaches Office“, ein Kino und „Family Rooms“ zu Beginn seiner Zeit als Trainer in München. Dass die alteingesessene Bayern-Familie rot anlief, war jedoch einer anderen Eingebung Klinsmanns geschuldet. Er präsentierte als wichtigste Neuzugänge eine Armee güldener Buddha-Statuen, die er auch auf dem Dach des Leistungszentrums installieren ließ (was er später dementierte).

Vollkommenheit des Geistes

Nun sollte sich der Erfinder in seiner neuen Wahlheimat Südkorea noch einmal neu erfinden und die Bayern-Buddhas im heimischen kalifornischen Schrank lassen, denn in dem auch vom Buddhismus geprägten Land wimmelt es nur so von Skulpturen des indischen Religionsstifters. Eulen nach Athen tragen, wäre dagegen eine Fingerübung. Aber jeder ist ja lernfähig. Und Buddha selbst hat nach einigen Aufs und Abs aus eigener Kraft die Reinheit und Vollkommenheit seines Geistes erreicht. Ganz so weit ist Klinsmann in seiner persönlichen Entwicklung noch nicht, immerhin aber ist er recht schnell in das Nirvana bei den Bayern eingetaucht. Nach zehn Monaten war Schluss dort, bei seiner bislang letzten Station bei der Hertha, die auf Berlin-Buddhas dann verzichten musste, bereits nach drei.