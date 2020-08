Kommentar zu den Kontrollen am Rhein : Kampf den Symptomen

Kommentar zu den Kontrollen am Rhein

Kontrollen am Rheinufer in Beuel. (Archivfoto) Foto: Nicolas Ottersbach

Bonn Abermals haben Kräfte der Polizei und des Ordnungsdienstes am Wochenende die Bonner Rheinaue kontrolliert. Insgesamt 70 Kräfte waren in der Nacht zu Samstag und Sonntag unterwegs. Sie kontrollierten 90 Personen und sprachen 36 Platzverweise aus.

Auftrag ausgeführt, so ließe sich aus Sicht der Einsatzführung sagen: Denn das Großaufgebot, mit dem sich Polizei und Ordnungsdienst seit nunmehr acht Wochenenden den Rheinpromenaden zuwenden, zeigt offenkundig Wirkung. Während die Kontrollen konstant intensiv blieben, ist die Zahl der festgestellten Straftaten am vergangenen Wochenende auf nahezu null gesunken. Dies ist der erfreuliche Aspekt der jüngsten Nachrichten von den beliebten Treffpunkten, an denen die Grenzen zwischen Party, Störung und Straftaten zuletzt immer häufiger verschwammen.