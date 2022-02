Kommentar zum Karneval in Bonn : Die Sorgen der Bonner Wirte sind berechtigt

Alkoholverbot und Maskenpflicht gilt auf der Poppelsdorfer Allee. Foto: Meike Böschemeyer

Meinung Bonn Zwischen Weiberfastnacht und Aschermittwoch ist in Köln die Maskenpflicht im Freien und in vielen Gaststätten ausgesetzt. In Bonn ist das nicht so. Dass das die hiesigen Gastronomen auf die Palme treibt, ist verständlich.