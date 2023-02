Fazit zur Session 2023 : Bonn kann Karneval, aber...

Bonner Rosenmontagszug 2023: Jubelnde Menschen am Straßenrand. Foto: Benjamin Westhoff

Meinung Bonn Nach der Tristesse in den Corona-Jahren war die Freude am Karneval in Bonn deutlich spürbar. Die Session hat aber auch Defizite aufgedeckt. An erster Stelle steht der Bonner Rathaussturm, sagt GA-Redakteur Holger Willcke.