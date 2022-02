Kommentar zum Karrierende : Respekt und Anerkennung für Tom Brady

Meinung Bonn Nach 22 Jahren auf höchstem Niveau verabschiedet sich Quarterback Tom Brady aus der National Football League. Nicht nur für den Zeitpunkt verdient er Respekt und Anerkennug kommentiert GA-Redakteur Marcel Wolber.

Tom Brady hat in seiner Karriere immer polarisiert. Die Anhänger seiner Teams haben den Quarterback vergöttert, bescherte er ihnen doch Titel um Titel. Die meisten anderen Football-Fans begegneten ihm dagegen mit schmerzlicher Abneigung. Schließlich zogen ihre Clubs gegen den Superstar zumeist den Kürzeren – mal in deklassierender, mal in hochdramatischer Art und Weise in den Schlusssekunden eines (End-)Spiels. Und das über 22 Jahre hinweg.