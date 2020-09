Kommentar zum Sturm auf das Reichstagsgebäude : Kein Stück weiter

Teilnehmer einer Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen stehen vor dem Bundestag. Foto: picture alliance/dpa/Fabian Sommer

Meinung Berlin Bis vor die gläserne Eingangstür des Bundestags haben es hunderte Protestler, unter ihnen Reichskriegsflaggen schwenkende Neonazis, geschafft. Das zeigt, dass unsere Demokratie verwundbar ist, kommentiert unsere Autorin.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kristina Dunz

Man reibt sich die Augen, wenn man die Szene auf der Treppe des Reichstagsgebäudes durch die Brille des Berliner Innensenators Revue passieren lässt. „Klar ist, dass der Deutsche Bundestag durch die Polizei Berlin geschützt wurde und zu keiner Zeit ungeschützt war“, verteidigt Andreas Geisel das Polizeikonzept bei der Demonstration am Samstag in der Hauptstadt. Klar ist aber nur, dass drei Polizisten verhindert haben, was im Netz genau so angekündigt worden war: einen „Sturm auf den Reichstag“.

Bis vor die gläserne Eingangstür haben es hunderte Protestler, unter ihnen Reichskriegsflaggen schwenkende Neonazis, aber geschafft. In diesem Moment war das Verfassungsorgan Bundestag ungeschützt. Diese Bilder prägen sich symbolhaft ein. Hier hat der Staat beim Selbstschutz versagt. Das ist gefährlich und verunsichert all jene, die mit der eigenen und der Freiheit der anderen achtsam umgehen und sich in der Corona-Krise solidarisch verhalten. Die Demokratie ist verwundbar. Mehr als jede Diktatur. Denn die Demokratie garantiert Kritikern und Gegnern die Freiheit der Rede, der Meinung, der Versammlung.

Um dieses hohe Gut nach der deutschen Wiedervereinigung noch zu betonen, wurde das strikte Bannmeilengesetz, das zu Bonner Regierungszeiten galt, 1999 in Berlin abgeschwächt. Kanzleramt und Parlament nahe an den Menschen und umgekehrt – das ist der gute Wille. Gesellschaft und Politik haben nun mehrere Möglichkeiten, auf die so verstörend offenkundig gewordene Verletzlichkeit des Reichstagsgebäudes. Die Losung muss sein: Bis hier hin und keinen Millimeter weiter.