Kommentar zu US-Subventionen : Keine großen Hoffnungen

Joe Biden, Präsident der USA, und Emmanuel Macron (l.), Präsident von Frankreich, am 1. Dezember während eines Staatsdinners im Weißen Haus in Washington. Foto: dpa/Andrew Harnik

Meinung Berlin Macron scheint in den USA viel erreicht zu haben: Joe Biden will sein massives Subventionsprogramm so ändern, dass europäische Unternehmen weniger Nachteile haben. Zu große Hoffnungen sind aber nicht angebracht, kommentiert Birgit Marschall.