Kommentar zu Bonner Kita-Schließungen : Eine Reform der Ausbildung ist überfällig

Die evangelische Thomas-Kirchengemeinde plant, ihre Kita an der Kennedyallee zu schließen. Foto: Benjamin Westhoff

Meinung Bonn In Bonn haben bereits zuletzt drei Kitas in kirchlicher Trägerschaft ihre baldige Schließung angekündigt. Die Situation könnte sich noch verschärfen. Eine Reform ist überfällig, um den Bedarf an Betreuung decken zu können.