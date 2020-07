Kommentar zum Seilbahnprojekt : Klare Ansage aus Bonn

Meinung Beuel Hinsichtlich des geplanten Seilbahnprojekts werden in Bonn jetzt Fakten geschaffen. Eine Klarstellung des Stadtbaurates Helmut Wiesner war dringend notwendig, kommentiert GA-Redakteur Holger Willcke.

Während in Beuel noch öffentlich debattiert wird, wo in Ramersdorf der günstigste Platz für eine Seilbahnstation sein könnte, werden in Bonn Fakten geschaffen. Die Bundesstadt verhandelt mit Land und Bund über gewichtige Inhalte des Seilbahnprojekts. Start- beziehungsweise Endpunkt ist dabei eine Station am Schießbergweg nahe dem Telekom-Campus – so, wie es der Gutachter auch empfohlen hat.