Kommentar zu Sozialwohnungen in Wachtberg : Klein anfangen, aber jetzt

Im Schatten der „Kugel“ könnte es zwischen den bestehen Flüchtlingsunterkünften am Gereonshof weiteren Platz für Modulbauten geben. Foto: Axel Vogel

Meinung Wachtberg In Wachtberg leben anerkannte Flüchtlinge auch nach Jahren noch in Übergangsheimen. Für sie, wie für viele andere Bürger, fehlt es an finanzierbarem Wohnraum. Hier sollte die Gemeinde dringend selbst als Bauherrin tätig werden.