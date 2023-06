Kommentar zum Abschluss der Klimakonferenz in Bonn Nicht weiter warten

Die elftägigen Zwischenverhandlungen zur Weltklimakonferenz in Bonn sind zu Ende. Es wurde engagiert debattiert und koordiniert. Viele Gruppen haben sich zusammengefunden, von den Ländern Afrikas und den am wenigsten entwickelten Staaten der Welt bis zur Globalen Wald-Koalition. Wer das Treiben in den Fluren und Sälen verfolgt hat, der bekam den Eindruck progressiver Geschäftigkeit. Übergeordnete Ergebnisse haben die fast 8000 akkreditierten Teilnehmer zwar nicht erzielt. Das war aber bei diesem Vorbereitungstreffen auch nicht beabsichtigt. Viele wollen die Hoffnung nicht aufgeben, dass es am Ende doch noch klappt mit dem Klima.