Kommentar zu Auffrischungsimpfungen gegen Corona : Kollektives Versagen

Jens Spahn (CDU), geschäftsführender Bundesgesundheitsminister, bei einer Pressekonferenz zur aktuelle Situation in der Coronapandemie. Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Meinung Düsseldorf Spahn empfiehlt Auffrischimpfungen für alle vor Ende der Sechs-Monats-Frist. Damit löst er einen Sturm auf die Praxen aus, die Älteren kommen unter die Räder. Ein Konzept zur Priorisierung fehlt. Minister Planlos und die behäbige Stiko bringen das Land in eine kritische Lage, so Antje Höning in ihrem Kommentar.