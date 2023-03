Kolumne Schauffgepasst Was ist mit den Joggern im Siebengebirge los?

Meinung | Siebengebirge · GA-Redakteurin Lydia Schauff schreibt in ihrer Kolumne über alles, was im Siebengebirge so los ist. Diesmal: Warum man sich als Jogger im Siebengebirge ganz schön einsam fühlt.

Von Lydia Schauff Redakteurin Siebengebirge

29.03.2023, 15:00 Uhr

Wer im Siebengebirge joggt, wie hier auf der Höhe in Bruchhausen, fühlt sich ganz schön einsam, findet GA-Redakteurin Lydia Schauff. Auf aufmunterndes Grüßen von anderen Läufern wartet man hier vergebens. Foto: Frank Homann

Nach dem ersten Kilometer hatte ich eigentlich keine Lust mehr, weiter zu joggen. Keine Topform heute. Ich ächze also vorwärts. Immerhin, ich war nicht allein. Ein anderer Läufer kam mir entgegen. Ich lächelte trotz Anstrengung und hob meine Hand zum freundlichen Joggergruß. Mein Gegenüber lief stoisch geradeaus schauend mit zusammengekniffen Lippen an mir vorbei. Was war das?