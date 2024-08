Schleifmaschinen und Fantasiekrallen Die Tür zu einer fremden Welt

Nagelstudios haben den Handyshops in den Innenstädten den Rang abgelaufen. In Berlin gibt es bereits mehr davon als Apotheken. Auch in Bonn und der Region schießen sie wie Pilze aus dem Boden: 350 sind es allein auf dem Gebiet der Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg. Und obwohl jeder auf seinen täglichen Wegen zwangsläufig an einigen davon vorbeikommt, bleiben sie für viele eine fremde Welt.