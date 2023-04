Kolumne „Notizen aus B.“ Was die Städte Berlin und Bonn gemeinsam haben

Die Notizen aus B. wie aus Brüssel neulich von unserer Kollegin Bettina Köhl während ihres Aufenthaltes in der belgischen Metropole haben mich inspiriert, doch auch mal aus unserer – familiär bedingt – zweiten Heimat Berlin den Blick auf das Stadtgeschehen in der Hauptstadt zu richten. Erwarten Sie bitte nicht zu viel. Allzu anders als in Bonn ist das Treiben hier nicht. Hier wird auch nur mit Wasser gekocht, wie man sagt. Oder anders ausgedrückt: Hier kocht wie in Bonn die Volksseele. Weil die Berliner Bezirkspolitiker die Verkehrswende ebenfalls mit aller Macht vorantreiben wollen und Berliner und Berlin-Besucher, die es tatsächlich wagen, mit dem Auto an der Spree unterwegs zu sein, sich so manches Mal wie die Autofahrer in der Bonner City – nur noch im Kreis drehen.