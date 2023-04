Kolumne Schauffgepasst Bad Honnefs „Weißer Riese“ oder her mit dem Farbeimer

Meinung | Bad Honnef · GA-Redakteurin Lydia Schauff schreibt in ihrer Kolumne über alles, was im Siebengebirge so los ist. Diesmal Thema: Wie Bad Honnef mit Farbe, Ideen und ein wenig Größenwahn eine neue Touristenattraktion erschaffen könnte.

Von Lydia Schauff Redakteurin Siebengebirge

05.04.2023, 15:00 Uhr

Es ist groß und sehr weiß: das Bad Honnefer Rathaus. Es könnte durchaus etwas Farbe vertragen, findet GA-Redakteurin Lydia Schauff und träumt von einer neuen Attraktion mitten in der Stadt. Foto: Frank Homann

Nicht quadratisch, sondern vieleckig, durchaus praktisch, aber eben auch weiß, sehr weiß. Nicht umsonst wird das Bad Honnefer Rathaus auch der „Weiße Riese“ genannt. Obwohl: Das Weiß ist bei Weitem nicht mehr so strahlend, wie es gleichnamiges Waschmittel für Textilien verspricht.