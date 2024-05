Kommentar zu Fest in Mehlem Fast schon Schikane

Jedem kann mal was durchgehen: einen Termin vergessen, den Schlüssel oder sogar den Hochzeitstag. Da mag auch mal eine E-Mail im Stadthaus steckenbleiben. Unter dem Aspekt ist die Hängepartie, in der der Godesberger Motorclub bei der Genehmigung seines Rheins in Flammen steckt, noch menschlich. Auch wenn nun höchste Eisenbahn ist.