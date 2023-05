Kommentar zum Anstieg der Insolvenzen Wieso die Insolvenzen kein Grund zur Sorge sind

Der Anstieg der Insolvenzen ist an sich noch kein Grund zur Sorge. Denn nie in der Geschichte war die Zahl von Firmenpleiten so niedrig wie 2020 und 2021. Eine Normalisierung war daher vorhersehbar. Doch ist die Lage für viele Firmen nach wie vor schwierig. Energie bleibt teuer. Auch sind die Preise für viele Materialien und Rohstoffe noch immer hoch. Hinzu kommt eine schwache Nachfrage in vielen Bereichen, weil die Konjunktur lahmt und die Konsumlaune schlecht ist. Schließlich belastet auch die Zinswende. Denn damit steigen die Kosten für die Finanzierung von Investitionen. Das ist nicht zuletzt auch einer der Hauptgründe, warum die Bauwirtschaft die meisten Insolvenzen registriert: Bauprojekte werden ad acta gelegt oder verschoben, weil Häuslebauer ihre Pläne nicht mehr finanzieren können.