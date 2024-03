Kommentar zur Debatte um Taurus-Lieferung Tiefe Gräben in der Ampel

Meinung | Berlin · Friedrich Merz steckt jetzt in der Klemme. Sollte er die Absicht gehabt haben, mit seinem Taurus-Kurs die Ampel in die Zermürbung zu treiben, so ist ihm das gelungen. Die Gräben in der Ampel sind inzwischen so tief, tiefer geht es kaum noch, meint unser Autor.

Von Hagen Strauß

15.03.2024 , 05:00 Uhr

Die Abgeordneten des Bundestags debattieren während der 157. Sitzung des Bundestages. Die Themen sind unter anderem die Abstimmung zur Lieferung des Marschflugkörpers Taurus an die Ukraine. Foto: dpa/Britta Pedersen