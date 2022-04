Kommentar zum Tourismus im Ahrtal : Vorbereitet an die Ahr

Archivbild: Besucher willkommen! Den bekannten Rotweinwanderweg hat die Flut weitestgehend unbeschadet überstanden. Und auch im Tal öffnen die ersten Touristendestinationen wieder. Foto: Martin Gausmann

Meinung Kreis Ahrweiler Die ersten Einkehrmöglichkeiten im Ahrtal sind bereits wieder geöffnet. Und die Ahr-Gastronomen ermuntern durchweg die Touristen zur Rückkehr an die Ahr. Ein Tagesausflug, der etwas vorbereitet sein will, kann also niemandem schaden, meint GA-Reporterin Raphaela Sabel.