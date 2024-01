Kommentar zur deutschen Waffenlieferung an die Ukraine Charakter eines Ablenkungsmanövers

Meinung | Brüssel · Es ist richtig von Kanzler Olaf Scholz, mit dem nächsten Gipfel am 1. Februar ein Ultimatum zu verknüpfen. Bis dahin sollen, so seine klare Ansage, die EU-Partner sagen, was sie in diesem Jahr zusätzlich an Ukraine-Unterstützung zu leisten bereit sind.

Von Gregor Mayntz

10.01.2024 , 05:00 Uhr

Nach gut zwei Jahren im Amt scheint Bundeskanzler Olaf Scholz eine deutsche Führungsrolle in der EU anzunehmen. Foto: dpa/Carsten Koall

Angela Merkel brauchte ein paar Monate, als sie nach dem Amtsantritt 2005 auf EU-Ebene Tritt gefasst und die Erwartungen der anderen Länder an eine deutsche Führungsrolle in jeder Krise akzeptiert hatte. Nach gut zwei Jahren im Amt scheint auch Olaf Scholz das allmählich anzunehmen. Dem letzten EU-Gipfel verhalf er zu dem gewünschten Signal in Richtung ukrainischer Beitrittsperspektive, indem er dem Blockierer Viktor Orbán eine gesichtswahrende Lösung anbot, indem der einen Kaffee trinken ging, während die anderen die nötige Einstimmigkeit hinbekamen. Nun steht die weitere Ukraine-Hilfe auf der Tagesordnung des nächsten EU-Gipfels in drei Wochen – und wieder ergreift Scholz die Initiative, zeigt Führung für Europa.