Kommentar zu aktuellen Umfragewerten Schuldzuweisungen bringen nichts

Meinung · Die AfD ist in einem Umfragehoch und liegt derzeit gleichauf mit der SPD bei 18 Prozent. Menschen geben in Umfragen die AfD an, aus Enttäuschung über die anderen. Die gegenseitigen Schuldzuweisungen bringen gar nichts, kommentiert unsere Autorin.

Von Kerstin Münstermann

03.06.2023, 05:00 Uhr

Delegierte stimmen auf dem Landesparteitag der AfD Sachsen-Anhalt in Weißandt-Gölzau ab. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Die Politik ist aufgeschreckt: Nachdem nun auch im „Deutschlandtrend“ der ARD die AfD in Umfragen mit der Regierungspartei SPD gleichgezogen hat, schieben sich die Ampel-Parteien und die Opposition den schwarzen Peter zu. Doch: Deutschland hat nicht über Nacht plötzlich lauter neue AfD-Wähler bekommen. Menschen geben in Umfragen die AfD an, aus Enttäuschung, ja Frust, über die anderen.