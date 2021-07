Kommentar zu Angela Merkels letzter Sommer-Pressekonferenz : Sachliche Effizienz

16 Jahre Kanzlerin, 16 Bundespressekonferenzen im Sommer mit Angela Merkel. Foto: dpa/-

Meinung Berlin Angela Merkel war in ihrer letzten Sommer-Pressekonferenz so nüchtern, souverän und äußerlich entspannt wie wir sie nach 16 Jahren Kanzlerschaft kennen. Ihre abwägende Effizienz im Dienst der Allgemeinheit – sie war und ist immer noch spektakulär in diesen aufgeregten Zeiten, kommentiert Birgit Marschall.