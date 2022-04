Streit zwischen den Republikanern in Florida und Disney : Gefährlich und absurd

Die Republikaner im Repräsentantenhaus applaudieren, nachdem das Repräsentantenhaus des Bundesstaates für einen Gesetzesentwurf votiert hatte, der steuerliche Nachteile für Disney haben könnte. Foto: dpa/Phil Sears

Meinung Washington Mit voller Absicht legt sich Floridas Gouverneur DeSantis mit Disney an, dem Inbegriff von harmloser Familienunterhaltung. Mickey, Goofy und Donald zu Agenten pädophiler Linker zu erklären, ist nicht nur absurd, sondern auch gefährlich. So etwas hat keinen Platz in einer Demokratie, meint unser Autor.