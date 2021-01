Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zu den Corona-Fällen bei der Handball-WM : Mahnmal statt Denkmal

Simon Bartsch über die Handball-WM Foto: dpa/Sascha Klahn

Meinung Bonn Positiv getestete Spieler, absagende Teams, fehlende Distanz und Isolation in den Mannschafthotels - die Handball-WM in Ägypten droht zu einer Farce zu werden. So werden Argumente für die Sonderrolle des Sports ad absurdum geführt, findet GA-Redakteur Simon Bartsch.