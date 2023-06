Kommentar zur GdL Ein Paukenschlag

Einmal mehr ist es ein Paukenschlag, der von dem streitbaren und bisweilen auch umstrittenen Claus Weselsky in Berlin erklingt. Zwar liegt die Forderung der GdL von 555 Euro der Zahl nach unter der Forderung der EVG in Höhe von 650 Euro pro Monat. Doch in Wirklichkeit liegt sie höher, weil sie zugleich eine reduzierte Arbeitszeit auf 35 Stunden einschließt; zudem eine Änderung der Schicht-Arbeitszeiten, was die Arbeitsbelastung der Lokführerinnen und Lokführer senken soll. Das wiederum dürfte auch Zündstoff für die Verhandlungen der Bahn mit der EVG sein.