Kommentar zu den italienischen Neofaschisten Angst und Bange nach Nazi-Schock-Video aus Rom

Italienische Neofaschisten zeigen sich immer wieder schamlos mit Feierlichkeiten in der Öffentlichkeit. Zuletzt versammelten sich 200 Rechtsradikale am 7. Januar in Rom und boten ein gespenstisches Spektakel mit militärischem Drill und Hitlergruß dar. Wer weiß, dass der Faschismus kein Vogelschiss der Geschichte war, sondern verbrecherische Regimes hervorbrachte, dem muss angesichts solcher Bilder Angst und Bange werden.